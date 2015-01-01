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प्रशासन सख्त -पटाखों पर राेक:दीवाली पर पटाखों की बिक्री और चलाने पर रहेगी राेक, कोरोना गाइडलाइन की करें पालना

सवाई माधोपुर44 मिनट पहले
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  • कोतवाली थाने में एडीएम ने सीएलजी की बैठक में कहा-
  • आदेश की अवहेलना पर होगी कानूनी कार्रवाई

गंगापुर सिटी कोतवाली थाने में गुरुवार शाम को सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में दीपावली, कोविड 19 तथा पुलिस की व्यवस्था पर चर्चा कर सुझाव आमंत्रित किए।इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोली ने दीपावली पर पटाखों पर प्रतिबंध की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की ओर से आतिशबाजी की बिक्री और चलाने पर रोक लगाने के बाद प्रशासन के अधिकारी भी सख्त हो गए हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी देते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने कहा कि दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि वे किसी भी बिना मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को दुकानदार सामान नहीं दें।बाजार में फोर व्हीलर वाहन आने पर लगे रोककोतवाली थाना प्रभारी अनिल मूंड ने कहा कि दीपावली त्योहार पर कोई भी दुकानदार आतिशबाजी का कोई भी सामान नहीं बेचेगा और ना ही कोई भी आमजन पटाखे चलाएगा। अगर कोई भी दुकानदार आतिशबाजी बेचते हुए पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कई सीएलजी सदस्यों ने बाजारों में फोर व्हीलर वाहनों को रोकने की मांग उठाई। साथ ही रोड डायवर्ड करने को कहा जिससे बाजार में वाहन अधिक न आ सके। बैठक में उदेई मोड थाना प्रभारी जगदीश भारद्वाज, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल दुबे, चिमन सिंह फौजदार, हाजी जमील खां, सुरेन्द्र विजयवर्गीय, ओमी कटारिया, हेमंत कुमार शर्मा, पूर्व पार्षद सतीश धामोनिया, अब्दुल बहाव, हाजी मुबीन खां, शेखावत टीटीई, वेदप्रकाश मंगल आदि सहित कई लोग मौजूद थे।

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