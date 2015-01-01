पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रणथंभौर पर विचार-विमर्श:प्रधान मुख्य वन संरक्षक से मुलाकात कर रणथंभौर पर विचार-विमर्श

सवाई माधोपुर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

पथिक लोक सेवा समिति में सदस्यों ने मंगलवार को जयपुर स्थित अरण्य भवन में नवनियुक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति गुप्ता और प्रधान मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक मोहल लाल मीना से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों अधिकारियों का गुलदस्ता एवं रणथंभौर त्रिनेत्र गणेशजी की तस्वीर भेंट कर अभिनंदन किया। संस्था सचिव मुकेश सीट व सदस्य लखन बरनाला, परीक्षित शर्मा ने अधिकारियों से रणथंभौर नेशनल पार्क की अनियमितताओं व विस्थापन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। संस्था के सदस्यों ने दोनों अधिकारियों से जल्द रणथंभौर पार्क का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं को देखने और अनियमितताओं को दूर करने का आग्रह किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें