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दुर्घटना का अंदेशा:बजरी के ओवरलोड वाहनों से खेरदा में सडकें क्षतिग्रस्त, दुर्घटना का अंदेशा

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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बजरी के ओवरलोड वाहनों से खेरदा क्षेत्र में सडकें क्षतिग्रस्त हो गई है। करीब दो से ढाई साल पहले बनी इन सडकों की मरम्मत करने में न तो रुडिप के अधिकारी रूचि दिखा रहे हैं और न ही नगर परिषद के। इसके चलते भारी वाहनों से सडकें धंसने से उभरे सीवरेज चैंबरों से हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है।वार्ड पार्षद रामसिंह गुर्जर, नीरज अकेला, रामजीलाल गुर्जर, रूपनारायण खींची आदि ने बताया कि खेरदा क्षेत्र में बसी मधुवन कॉलोनी, लवकुश कॉलोनी, शिव कॉलोनी व अशोक नगर में करीब दो से ढाई साल पहले ही नगर परिषद व रुडिप ने सडकों का निर्माण करवाया है। सीवरेज लाइन डालने के बाद जिन स्थानों पर रुडिप ने सडकों का निर्माण करवाया है। उन सडकों से बजरी के ओवरलोड वाहन गुजरने से सीवरेज चैंबरों के आसपास सडक जमीन में धंस गई है, जिससे सीवरेज चैंबर उभरा हुआ होने से मार्ग के गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण बना हुआ है। गत दिनों रुडिप के अधिकारियों को मौके पर ले जाकर हालात भी दिखाए थे।

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