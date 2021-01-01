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पदभार संभाला:रूपनारायण गुर्जर ने संभाला जिला सचिव का पदभार

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्स राजस्थान राज्य जिला सचिव पद पर रूपनारायण गुर्जर ने पदभार ग्रहण किया है। संगठन पदाधिकारियों ने गुर्जर को संगठन का स्कार्फ पहनाकर पदभार ग्रहण कराया। जिला आर्गेनाइजर भरतलाल प्रजापत ने बताया कि जिले में स्काउट व गाइड गतिविधियों के संचालन के लिए संगठन के जिला कमिश्नर एवं जिला शिक्षाधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक राधेश्याम मीना ने संगठन का स्कार्फ पहनाकर रूपनारायण गुर्जर को जिला सचिव का पदभार ग्रहण कराया है।

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