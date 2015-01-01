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कार्यकारिणी की प्रथम वर्षगांठ:सैनी समाज 10 जनवरी को मनाएगा जिला कार्यकारिणी की प्रथम वर्षगांठ

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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सैनी (माली) समाज जिला सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष सचिन सैनी की अध्यक्षता में कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। जिला प्रवक्ता राजेश सैनी ने बताया कि बैठक में समाज के जिलाध्यक्ष सचिन सैनी ने जिला कार्यकारिणी की प्रथम वर्षगांठ को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिला कार्यकारिणी का 25 दिसंबर को एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। ऐसे में 10 जनवरी को सैनी छात्रावास में साधारण बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही वर्ष 2020 में अच्छे अंक प्राप्त करने करने वाले समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। युवा जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी को समाज की प्रतिभाओं की सूची तैयार करने एवं समाज के जिला, युवा एवं तहसील कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची तैयार करने के आदेश दिए। समाज के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर भी विचार किया गया। गौरतलब है कि इस एक वर्ष में जिलाध्यक्ष सचिन सैनी ने गरीबों की मदद करके समाज सेवा की मिसाल पेश की है। इसके साथ ही कोरोना काल में भी जरूरतमंद लोगों का तन-मन-धन से सहयोग किया। जिला संयोजक भगवान माली ने बैठक में सैनी विकास संस्थान के चुनाव की तैयारी शुरू करने पर भी विचार रखा, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष की ओर से 6 माह का समय मांगा गया था, जो पूरा हो चुका है। अब सैनी विकास संस्थान के चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। जिला कोषाध्यक्ष महेन्द्र सैनी ने 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले जयंती मनाने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बैठक में जिला महामंत्री सोनू सैनी, युवा जिला महामंत्री लोकेश सैनी, नानकराम सैनी, युवा कोषाध्यक्ष देवप्रकाश सैनी, जिला प्रवक्ता राजेश सैनी, युवा उपाध्यक्ष युवराज सैनी, मुख्य सलाहकार कैलाशनारायण सैनी आदि ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

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