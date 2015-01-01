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समाज कंटकों ने लगाई चारे में आग:पीपलवाड़ा में समाज कंटकों ने लगाई चारे में आग

सवाई माधोपुर14 मिनट पहले
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बांसड़ा रोड़ पर ढील बांध की नहर के पास निजी खातेदारी पर मवेशियों के लिए रखे चारे में समाजकंटकों ने बुधवार रात आग लगा दी। सांवलराम मीना ने बताया कि हर साल लोहे के जाल से टॉप बनाकर चारे का स्टॉक रखते हैं। पीड़ित ने बताया कि बुधवार रात अज्ञात समाजकंटकों ने चारे के टॉप में आग लगा दी। आग लगने की सूचना पास सड़क मार्ग से जा रहे राहगीरों को लगने के बाद मशक्कत के बाद निजी कुएं से इंजन चलाकर आग पर काबू पाया गया।

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