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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:दूध-पनीर-मावा-घी के नमूने जांच के लिए भेजे

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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  • खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा टीम ने शनिवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रीको क्षेत्र स्थित विजय दुग्ध डेयरी पर कार्रवाई कर खाद्य पदार्थ दुग्ध उत्पाद मावा, पनीर, दूध, घी के नमूने लेने की कार्रवाई की।टीम ने नमूनों को जांच के लिए भेजा। वहीं डेयरी विभाग के कर्मचारियों ने दूध का नमूना लिया, जो खाने योग्य पाया गया। खाद्य सुरक्षा टीम में एसडीएम कपिल शर्मा, गिरदावर तुलसीराम शर्मा, खाद्य निरीक्षक पी.सी.जैन आदि शामिल रहे।उपखण्ड अधिकारी कपिल शर्मा ने बताया कि रीको क्षेत्र स्थित विजय दुग्ध डेयरी पर खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान दुग्ध उत्पाद मावा, पनीर, घी, दूध के नमूने लेने की कार्रवाई की गई। डेयरी से आए कार्मिकों ने दूध की मौके पर ही सैपलिंग की, जो प्रारम्भिक जांच में पीने योग्य पाया गया। वहीं डेयरी पर बनाए जा रहे पनीर, मावा, घी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा गया है।

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