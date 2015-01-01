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मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि मंजूर:हादसों में घायलों व मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10.2 लाख की सहायता राशि मंजूर

सवाई माधोपुर5 घंटे पहले
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मुख्यमंत्री सहायता कोष से विभिन्न दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रित एवं घायल को सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि मृतक ओमप्रकाश मीना निवासी मुई, दिलराज मीना निवासी बोरिफ, हनुमान बैरवा निवासी आदर्श नगर ए सवाई माधोपुर, सन्तोष माली निवासी शहर सवाई माधोपुर, सांवरिया प्रजापत निवासी बजरिया सवाई माधोपुर, पृथ्वीराज गुर्जर निवासी देहरा पोस्ट खेडली बामनवास, इंद्रा देवी निवासी भेडोली बौंली, लट्टू मीना निवासी भूरी पहाड़ी, जाकिर हुसैन निवासी खिरनी मलारना डूंगर एवं बलराम बैरवा निवासी महानंदपूरा डयोडा वजीरपुर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने पर विजय जागा निवासी नीमली कलां सवाई माधोपुर को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 20 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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