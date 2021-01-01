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मैदान में गुदरी में दुकाने बढ़ीं:चौथमाता मेला मैदान में गुदरी में दुकाने बढ़ीं, खरीदार उमड़े

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित चौथ माता मेला मैदान में बड़ी संख्या में बाहर से दुकानदार दुकानें लेकर आए हैं। मुख्य मेले में दुकानें लगाने की इजाजत नहीं होने से दुकानदारों की संख्या कम थी, लेकिन अब गुदरी में दुकानों की संख्या बड़ी है तथा खरीदार भी अधिक होने से जमकर कारोबार हो रहा है। वही बुधवार को ग्राम पंचायत में अधिकृत रूप से संकट चतुर्थी के रूप में जो आयोजन किया था। उन की समाप्ति की घोषणा भी की गई। कस्बे में स्थित चौथ माता मंदिर में इस बार अधिकृत रूप से मेले का आयोजन तो नहीं हुआ लेकिन भीड़ की अधिकता रही। मुख्य मेले में प्रशासन की सख्ती को देखते हुए अब मेले की समाप्ति के बाद दुकानदारों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बुधवार को चौथ माता तालाब पाल तथा मेला ग्राउंड में बड़ी संख्या में बाहर से दुकानदार अपनी दुकान लेकर आए। साथ ही कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र से भी ग्रामीण लोग यहां पहुंचे तथा जमकर खरीदारी की। मिट्टी के बर्तनों के साथ आगामी फसल की कटाई के लिए दराती आदि की जमकर खरीदारी हो रही है।

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