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समर्पण निधि जन जागरण अभियान:श्री राम रथ समर्पण निधि जन जागरण यात्रा संपन्न

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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भगवतगढ़ खंड चौथ का बरवाड़ा के तहत श्री राम तीर्थ समर्पण निधि जन जागरण अभियान के तहत निकाली गई श्री राम रथ यात्रा भगवतगढ़ पहुंचकर संपन्न हुई। रामतीर्थ निधि समर्पण जागरण यात्रा के दिनेश तिलकर ने बताया कि श्रीरामतीर्थ जागरण रथ यात्रा शिवाड़ से प्रारंभ होकर ऐचेर, बगीना, झोपड़ा होते हुए बंधा, लोरवाडा, जटवाड़ा,बनोटा सहित अन्य गांव में होकर भगवतगढ़ पहुंची। श्री रामरथ जन जागरण यात्रा के भगवतगढ़ पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यात्रा को कस्बे के प्रमुख मार्गो से होते हुए आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण पहुंचाया गया। यहां पहुंचने के बाद महाआरती, भजन हरि कीर्तन आदि के कार्यक्रम हुए। प्रसाद वितरण के साथ जागरण रथ यात्रा संपन्न हुई। इस अवसर पर कस्बे के सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा पूर्वक भाग लिया।

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