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मांग:सैनी विकास संस्थान के चुनाव की मांग का छह माह का समय पूरा

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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सैनी (माली) समाज जिला सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष सचिन सैनी की अध्यक्षता में स्थानीय कार्यालय पर समाज की बैठक आयोजित की गई। जिला प्रवक्ता राजेश सैनी ने बताया कि बैठक में जिलाध्यक्ष सचिन सैनी ने कहा कि सैनी विकास संस्थान के चुनाव के लिए छह माह का समय पूरा हो चुका है और अभी तक चुनाव की तैयारियों शुरू नहीं की गई।

समाज बंधुओं ने कहा कि 15 दिसंबर तक सैनी विकास संस्थान के चुनाव होने चाहिए, जिसमें युवा पीढ़ी को भी मौका मिलना चाहिए। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 15 दिसंबर तक विकास संस्थान के चुनाव करवाया जाए। इसकी रूपरेखा के लिए 27 नवम्बर को बैठक आयोजित की जाएगी। इस अवसर जिला कोषाध्यक्ष महेन्द्र सैनी, जिला संयोजक भगवान माली, युवा जिला महामंत्री लोकेश सैनी, जिला महामंत्री सोनू सैनी, युवा जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी, युवा जिला संयोजक युवराज सैनी, नानकराम सैनी, सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

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