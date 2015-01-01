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मिट्टी का संकट:मिट्टी के संकट ने कुंभकरों के व्यवसाय को लगाए ब्रेक

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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कुंभकारों के पुश्तैनी व्यवसायी को मिट्टी के संकट ने ब्रेक लगा दिए हैं। सरकारी स्तर पर प्रोत्साहन नहीं मिलने व आधुनिकता के चलते आए बदलाव के कारण अब कुंभकारों का हुनर लुप्त होने के कगार पर है। यही कारण है कि मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाकर वर्षों से अपनी आजीविका चला रहे कई परिवारों ने इस व्यवसाय से मुंह मोड़ लिया है, वहीं अभी इस व्यवसाय से जो परिवार जुडे़ हुए है। वे कई परेशानियों से जूझते हुए इस व्यवसाय को छोड़ने को मजबूर है।खेरदा क्षेत्र के अशोक नगर निवासी रामकेश प्रजापत ने बताया कि मिट्टी के बर्तन, दीपक, खिलौने आदि बनाने के लिए उन्हें कंकर रहित काली व चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। खासबात यह है कि काली मिट्टी के मटकों में पानी ठंडा रहता है। यह मिट्टी हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती है और यदि मिल भी जाए तो प्रशासन मिट्टी खुदाई की अनुमति नहीं देता। उसने बताया कि पूर्व में गांव व शहरी क्षेत्र के आसपास कई सिवायचक जमीन खाली पड़ी हुई थी। जहां से उन्हें आसानी से मिट्टी उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन अब सिवायचक जमीनें या तो आबादी में आ गई या अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई। अब उन्हें ग्रामीण क्षेत्र से मिट्टी खुदाई कर वाहन से लाना पड़ता है। जिससे उन्हें मुनाफा कम वर्ष शारीरिक श्रम के साथ आर्थिक नुकसान हो जाता है।रामकेश ने बताया कि मिट्टी के उत्पाद तैयार करने के बाद उनके सामने बाजार में बेचने के लिए स्थान की समस्या आती है। बाजार में दुकान के सामने ठेला लगाने पर संबंधित दुकानदार उन्हें वहां से हटा देते है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए अलाव जलाने पर आसपास के लोग विरोध करते है।

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