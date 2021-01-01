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ग्रामीण करेंगे प्रदर्शन:अपराधियों को सजा और पुलिस चौकी स्टाफ को लाइन हाजिर करने पर अड़े

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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  • सतसिंह हत्याकांड : आज कलेक्ट्री पर 30 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण करेंगे प्रदर्शन

ग्राम पंचायत सांकड़ा के सतसिंह हत्याकांड प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीण अब आंदोलन का रुख करेंगे। इसके तहत जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्री पर गुरुवार को करीब 30 गांवों के ग्रामीण पंच-पटेलों की अगुवाई और देखरेख में धरना प्रदर्शन करेंगे।सांकड़ा गांव में 26 जनवरी को परिजनों द्वारा सतसिंह का अंतिम संस्कार किया और 29 जनवरी को तीये की बैठक के बाद 5 दिन में 3 सभा और 2 बार अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए। 30 जनवरी को सांकड़ा गांव के सर्व समाज के पंच पटेलों की बैठक का आयोजन किया गया और 31 जनवरी को थाना मलारना डूंगर ज्ञापन दिया गया। इसके पश्चात 1 फरवरी को आसपास के छह गांवों के पंच पटेलों की सभा कराई गई, जिसमें मामले के जांच अधिकारी शकील खान अनुसूचित जनजाति सीओ को पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के नाम ज्ञापन दिया गया। इसमें मलारना डूंगर थाना एवं मलारना स्टेशन पुलिस चौकी स्टाफ को लाइन हाजिर करने तथा शेष आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई।साथ ही 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए बताया कि यदि ज्ञापन के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई तो एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। लेकिन उसके पश्चात 2 फरवरी को 3 दर्जन के लगभग गांवों के पंच पटेलों की विशाल सभा का आयोजन किया गया और सभी पंच पटेलों एवं युवाओं ने निर्णय लिया कि धरना एवं आंदोलन का स्थान जिला कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर ही रहेगा। आंदोलन सभी गावों के पंच पटेलों की देखरेख एवं अगुवाई में किया जाएगा। यदि प्रशासन ने फिर भी ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की तो सर्व समाज के पंच पटेल बिना किसी राजनीतिक चर्चा करते हुए डॉ. किरोड़ी लाल मीणा तथा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला दोनों को विशेष आग्रह कर एक मंच पर एक साथ लाएंगे।गांवों में बांटे पीले चावलपंच पटेलों के साथ सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण सतसिंह हत्याकांड के अपराधियों को सजा दिलाने एवं मलारना डूंगर थाना व मलारना स्टेशन पुलिस चौकी स्टाफ को लाइन हाजिर करने की मांग को लेकर गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी पंच पटेल व ग्रामीण अपने-अपने खर्चे से सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। सांकड़ा गांव के पंच पटेलों ने धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए गांवों में पीले चावल बांटकर आमंत्रित किया गया।गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रहे^इस मामले के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेसी भिजवा दिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है।-रघुनाथ खटीक, एसडीएम, मलारना डूंगर

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