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शिक्षा:8वीं के छात्रों को ढाई घंटे में हल करना होगा 50 अंक का पेपर

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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  • राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने जारी किए विषयवार 8वीं के मॉडल प्रश्न-पत्र

कोरोनाकाल में इस बार 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 2:30 घंटे में 50 नंबर का पेपर हल करना होगा। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने विषयवार 8वीं के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। विद्यार्थियों को प्रश्न-पत्र में करीब 25 से 31 प्रश्न हल करने होंगे। इनमें एक-एक नंबर के 11 प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी होंगे। दो-दो नंबर के सात प्रश्न, तीन-तीन नंबर के पांच प्रश्न सहित पांच-पांच नंबर के दो प्रश्न हल करने को मिलेंगे।कोरोना के चलते इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। आठवीं कक्षा में 52 प्रतिशत सिलेबस में से ही विद्यार्थियों को प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें ऑब्जेक्टिव, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न शामिल हैं। बड़े प्रश्नों में अथवा के विकल्प अधिक होंगे। 10वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा हमेशा एक साथ होती है। दसवीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा इस बार मार्च की बजाय मई में कराने की निर्णय लिया है। मगर आठवीं बोर्ड परीक्षा की डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है।विभाग की ओर से जल्द ही परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। इसके अलावा अभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। इन विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए इनका होमवर्क सहित अन्य पाठ्य सामग्री पर खूब ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि विभाग का एक ही मकसद है कि कोई भी विद्यार्थी इस साल पढ़ाई में पिछड़े नहीं।40% आंतरिक मूल्यांकन, 10% मौखिककोविड-19 के चलते इस बार आठवीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। लिखित परीक्षा जहां 50 नंबर की होगी, वहीं 40 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। शेष 10 प्रतिशत अंकों के आधार पर मौखिक परीक्षा ली जाएगी। क्रमोन्नति का आधार वार्षिक परीक्षा रहेगा। विभाग ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इस बार किसी भी विद्यार्थी को बगैर परीक्षा के क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा।इस बारे में डाइट के वरिष्ठ व्याख्याता सुनील कुमार वर्मा का कहना है कि अभी ऑफिशियल इस बारे में कुछ आया नहीं है, फिर भी मैं अभी इसे दिखवाता हूं।

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