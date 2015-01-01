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अपराधों की रोकथाम:जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए उठाएं आवश्यक कदम

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी द्वारा गुरुवार को पुलिस लाइन में जिले के समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक एवं थाना अधिकारियों की अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पेंडिंग मुकदमों के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। जिले में चले आ रहे पेंडिंग मुकदमों का त्वरित निस्तारण करने के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। जिले में अवैध बजरी के खनन, परिवहन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा खनन विभाग व परिवहन विभाग की एसआईटी टीम के साथ अधिक से अधिक संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिले में महिला अपराधों की रोकथाम व सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अधिकाधिक कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

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