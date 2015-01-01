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कोरोना का असर:कोरोना के कारण टैक्स कलेक्शन घटा, बकाया वसूली पर दिया जोर

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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  • कलेक्टर ने ली सेल्स टैक्स, आबकारी व परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक

कोरोना काल में खाद्यान्न सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा पेंशन के विस्तार, गरीबों को 3500 रुपए सहायता, प्रवासियों के लिए किए गए व्यापक प्रबंध तथा चिकित्सा ढांचें को बेहतर करने के कारण राज्य सरकार का व्यय बढ़ा है, उद्योग-व्यवसाय भी कोरोना से प्रभावित हुए, इसलिए टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। ईमानदार उद्यमियों और व्यापारियों को कतई परेशान नहीं किया जाए, लेकिन बकाया टैक्स वसूली के पूरे प्रयास किए गए। कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट में सेल टैक्स, आबकारी, परिवहन, रोडवेज आदि विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खंडार में कृषि उपज मंडी परिसर के लिये 30 बीघा भूमि खरीदी गई है। इसमें से कुछ भूमि पर सब्जी मंडी विकसित करने पर विचार कर रहें है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने के आवेदनों को नियमानुसार जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिये, ताकि जिले में रोजगार के अवसर बढें। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि रोडवेज और निजी बसों में यात्रियों के सवार होने से पहले उन्हें सेनेटाइज किया जाए। बिना मास्क यात्री मिलने पर कंडक्टर के साथी ही जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने आबकारी विभाग को निर्देश दिये कि रात को 8 बजे के बाद शराब की बिक्री कठोरता से रोकी जाए। एमआरपी से ज्यादा पैसे लेने पर नियमानुसार कार्रवाई कर जुर्माना लगायें, लाइसेंस निरस्त करवाएं।एनपीएस कर्मियों को जीपीएफ की सुविधा की देने की मांगसवाई माधोपुर| न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फैडरेशन ऑफ राजस्थान जिला शाखा सवाई माधोपुर के पदाधिकारियों ने राजेश मीणा जिलाध्यक्ष लेखाकार संघ नेतृत्व में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम के ज्ञापन देकर प्रदेश में जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राज्य के एनपीएस कर्मचारी और अधिकारियों को जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।एनपीएसईएफआर के जिला प्रदेश सचिव विनोद बारवाल झोपड़ा ने बताया कि हाल ही मुख्यमंत्री द्वारा बोनस की घोषणा की गई है, जिसमें बोनस की 75 प्रतिशत राशि जीपीएफ की तरह नई योजना बनाकर जमा कराने की बात कई है, जिसका हम विरोध करते हैं। साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश के एनपीएस कर्मचारी और अधिकारियों को जीपीएफ सुविधा का लाभ दिया जाए।

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