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पॉक्सो कोर्ट का फैसला:घर में घुसकर बालिका से छेड़छाड़ करने वाले की जमानत खारिज

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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  • अकेली देख कर पानी पीने के बहाने घर में घुसा और नाबालिग के कपड़े फाड़ कर अश्लील हरकतें कीं

विशेष न्यायालय पॉक्सो ने घर में घुसकर नाबालिग पीड़िता से छेड़छाड़ करने के आरोपी जितेन्द्र उर्फ काना रैगर निवासी रैगर मोहल्ला गंगापुरसिटी की जमानत खारिज की है।विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने विशेष न्यायालय पॉक्सो के समक्ष इस आशय का इस्तगासा पेश किया कि 10 नवम्बर 2019 को जितेन्द्र उर्फ कान्हा रैगर दोपहर 2.30 बजे घर में घुस गया। पीड़ित ने घर में घुसने का कारण पूछा तो कान्हा रैगर ने बताया कि सट्टा खेलने के कारण पुलिस पीछे पड़ी है, इस कारण आ गया। जाते समय आरोपी ने पीड़ित को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पीड़िता दोपहर तीन बजे जयपुर-बयाना ट्रेन के आने पर पानी की बोतलें बेचने के लिए गंगापुर रेलवे स्टेशन आ गया। पत्नी जयपुर चले जाने के कारण नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। उसी दिन सायं पांच बजे कान्हा रैगर पानी पीने के बहाने पीड़ित के घर पहुंचा तथा नाबालिग पुत्री से पानी पिलाने के लिए कहा। पीड़िता नाबालिग ने मना किया तो कान्हा रैगर जबरन नाबालिग का हाथ पकड़कर घसीटते हुए कमरे में ले गया। आरोपी ने नाबालिग के कपड़े फाड़ दिए तथा अश्लील हरकतें करते हुए जबरदस्ती करने लगा।11 नवम्बर 2019 को सुबह आरोपी फिर पीड़िता के घर में दुबक कर बैठ गया। नाबालिग का पिता आरोपी को देख चिल्लाया तो वो पति-पत्नी से गाली गलोच करते हुए भाग गया। 12 नवम्बर को भी आरोपी शराब पीकर आया तथा गाली गलोच कर चला गया। 17 नवम्बर को आरोपी ने फोन कर मोबाइल पर धमकी दी। नाबालिग पीड़िता सरकारी विद्यालय में नवीं कक्षा में पढ़ती है। स्कूल आते जाते समय आरोपी व उसके दोस्त रोक कर छेड़खानी करते हैं। आरोपी के परिजन भी नाबालिग की शादी आरोपी से करने का दबाव बनाकर धमकी देते हैं। नाबालिग पीड़िता ने आरोपी की हरकतों से परेशान होकर स्कूल जाना बंद कर दिया है। इस्तगासा पर न्यायालय के आदेशानुसार गंगापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में आरोपी को दोषी पाए जाने पर विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने आरोपी को 12 नवम्बर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी जितेन्द्र उर्फ कान्हा रैगर की जमानत खारिज कर दी।

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