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कंपकंपाती मिली बेबस वृद्धा:रात को नाली में सर्दी से कंपकंपाती मिली बेबस वृद्धा

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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  • लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस, एंबुलेंस से अस्पताल में कराया भर्ती

अंधेरी रात, ऊपर खुला आसमान व नीचे कीचड़ व पानी में भीगने के कारण कंपकंपाता वृद्धा का शरीर। सर्दी के बचने के लिए सिर को घुटनों में समेटकर पारदर्शी चुन्नी से बार-बार सिर ढकने का प्रयास करती, लेकिन पूरे बदन को चुन्नी में समेट पाने में असमर्थ। ऐसा लग रहा था कि भीगी चुन्नी को भेदकर सर्द हवा उसे नश्तर बनकर चुभ रही थी। यह दृश्य था सुबह 5 बजे टोंक रोड स्थित रिलांयस पेट्रोल पंप के आगे मेगा हाइवे किनारे का। यहां एक बुजुर्ग महिला नाली में लेटी हुई थी। पानी में भीगने के कारण उसके पूरे कपडे गीले होने से पूरा बदन सर्दी से कांप रहा था। भौर होने पर जब पास ही स्थित एक मकान से दो महिलाएं बाहर निकली तो, किसी को नाली में लेटा देखकर वे डर गई। उन्होंने घर में मौजूद परिजनों को आवाज लगाई। उन्हें संदेह हुआ कि शायद कोई शराब के नशे में नाली में गिर गया है। इसी बीच सुबह भ्रमण के लिए वहां से गुजरे रहे भास्कर संवाददाता के कदम भी यह दृश्य देखकर ठहर गए। पास ही रहने वाले वाले ब्रज लाल मीणा ने मोबाइल की टॉर्च के उजाले में चुन्नी हटाकर देखा तो वहां एक बुजुर्ग महिला थी। सर्दी से कांपते देख वृद्धा को नाली से बाहर निकालकर सूखे में बैठाया। इस दौरान वृद्धा बार-बार यही कहती रही कि भाई उसने कुछ नहीं किया, या अल्लाह रहम कर। शायद उसके मन में किसी बात को लेकर डर था। उसे अलाव जलाकर तपाने के साथ ही चाय भी पिलाई एवं कंबल ओढाया। चाय पीने व आग की तपत से उसके कांपते शरीर को थोड़ी राहत मिली। भास्कर संवाददाता ने वृद्धा से उसका नाम व घर परिवार के बारे में खूब पूछा, लेकिन शायद सुनने में असमर्थ होने के कारण वह कोई जवाब नहीं दे पाई। उसे आंखों से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।वृद्धा का दर्द बयां कर रहे थे चेहरे के निशान : वृद्धा के चेहरे पर नील के निशान उसके दर्द को साफ बयां कर रहे थे। डरी व सहमी हुई वृद्धा की स्थिति व हालत को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद उसके अपनों ने ही उसका तिरस्कार कर मरने के लिए घर से बाहर निकाल दिया, या यह भी हो सकता कि अपने स्वाभिमान को आघात लगने से उसने स्वयं ही घर छोड़ दिया हो। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन परिजनों को तो उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थी।वृद्धा को चाय पिलाने के बाद इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। हेड कांस्टेबल कुशल कुमार ने बताया कि बुजुर्ग महिला को 108 एंबुलेंस कर्मियों द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उक्त महिला सुनने में असमर्थ होने से कुछ भी बता नहीं पा रही है।

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