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शादी समारोह की तैयारियां:25 को जिले में होंगी 2 हजार शादियां, टेंट, घोड़ी व फोटोग्राफरों का रहेगा टोटा

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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सवाई माधोपुर | शादी समारोह की तैयारियों को लेकर बजरिया में एक साडी की दुकान पर खरीदारी करती महिलाएं।
  • पांच माह बाद फिर से शादी समारोह की तैयारियां जोरों पर

पांच माह के लंबे इंतजार के बाद 25 नवंबर को जिले में शादियों की जबरदस्त धूम रहेगी। अंतरराष्ट्रीय गुर्जर गौड ब्राह्मण महासभा द्वारा करवाए गए सर्वे के अनुसार जिले में इस बार करीब 2 हजार शादियां होंगी। शादियों की धूम के चलते शादी समारोह आयोजकों को टैंट,घोडी व फोटोग्राफर तक नहीं मिल रहे हैं।

कोरोना महामारी की गाइड लाइन ने इस वर्ष शादियों की धूमधाम पर ब्रेक लगा दिया था। इस कारण कई लोगों ने शादियां स्थगित कर दी थी। अब लोगों को बेसब्री से देवउठनी एकादशी का इंतजार है। चातुर्मास और अधिकमास के चलते शादियों पर लगा विराम 25 नवंबर को फिर से खुल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय गुर्जर गौड ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष लालचंद गौतम ने बताया कि संगठन की ओर से जिलेभर में करवाए गए सर्वे के अनुसार इस बार 25 नवंबर को जिले में करीब 2 हजार से अधिक विवाह संपन्न होंगे। उन्होंने बताया कि इन शादी समारोह में फेरे संपन्न करवाने वालों की कमी आ गई है।

इस वर्ष 8 सावे
जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष नवंबर में 3 और दिसबंर में 5 विवाह लग्न रहेंगे। इस प्रकार 20 दिन में 8 सावे हैं। इसके बाद फिर लंबा विराम लगेगा। 15 दिसंबर से धनु, मलमास, फिर गुरु, शुक्र तारा अस्त, खर मलमास के कारण विवाह कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। अगले वर्ष 2021 में 25 अप्रैल को ही शादियां शुरू होंगी।

शादी में मेहमानों की संख्या निर्धारित
कोरोना के चलते इस बार शादियों में ना उतने मेहमान और न ही सड़कों पर बारात, निकासी,घोडी और बैंडबाजा दिखेगा। प्रशासन की ओर से कोरोना को देखते हुए शादियों में 100 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक है। हालांकि घोडी बैंडबाजा और बारात को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसे में संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि घोडिय़ां और बैंड बुक करवाए गए हैं। जिनके घरों में शादी है, उनका कहना है कि या तो सरकार स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर देगी, नहीं तो होटल और विवाह स्थल के बाहर ही बारात और निकासी निकालेंगे।

कोरोना ने बढ़ाई परेशानी
शादी-विवाह को लेकर कोरोना महामारी ने परेशानी बढा दी। लॉकडाउन में सरकारी पाबंदियों और चातुमांस व अधिक मास होने के कारण हजारों लोग शादी-विवाह नहीं कर सके। इस साल मुहूर्त भी कम ही रहे। गौतम के अनुसार शादियां शुभ कार्य मुहूर्त व नक्षत्र देखकर ही तय किए जाते हैं। कोरोना के चलते सरकारी बंधनों के कारण कई लोगों ने शादी -विवाह को टाल दिया। लेकिन वे लोग अब उत्साह से शादी करना चाहते है। साल 2021 में भी कोई बहुत बड़े मुहूर्त देखने को नहीं मिल रहे हैं। दीपावली के बाद 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी के साथ शादियों की शहनाई सुनाई देने लगेगी।

नहीं मिल रहे फोटोग्राफर
शादियों की धूम के चलते 25 नवंबर को आयोजित होने वाले शादी समारोह के लिए आयोजकों को फोटोग्राफर नहीं मिल रहे हैं। शहर में जो फोटोग्राफी के व्यवसाय से जुडे हैं, वे डेढ़ माह पहले ही बुक हो चुके हैं। ऐसे में बाद में आने वाले शादी आयोजक फोटो व वीडियोग्राफी के लिए फोटोग्राफरों से किसी तरह व्यवस्था बिठाने की मिन्नतें कर रहे हैं। इस व्यवसाय से जुडे देवकीनंदन साहू ने बताया कि 25 नवंबर को होने वाली शादियों की उनके पास तीन बुकिंग है। ऐसे में अन्य दो शादी समारोह में फोटो व वीडियोग्राफी के लिए उन्होंने अलग से कैमरे मंगवाकर ऑपरेटरों की व्यवस्था की है।

इस साल ये मुहूर्त
नवंबर माह में 25, 27 व 30 नवंबर को शादी-विवाह के शुभ मुहूर्त है। इसी प्रकार दिसंबर में 1, 7, 9, 10, 11 को है। गौरतलब है कि 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास के कारण शादी-विवाह के आयोजन बंद रहेंगे। इसके बाद 17 जनवरी से 15 फरवरी के बीच देव, गुरु अस्त रहेंगे। यह पूरा क्रम जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगा। इसके बाद वर्ष 2021 में 25 अप्रैल से ही विवाह के शुभ मुहूर्त होंगे। अप्रैल में 25 से लेकर 30 अप्रैल तक व मई में 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 को जून माह में 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 व 30 तथा जुलाई में 1, 2, 3, 7, 15 व 18 जून को शादियों के शुभ मुहूर्त हैं।

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