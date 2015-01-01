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पुलिस जांच में जुटी:दौंदरी गांव में बाइक पर आए तीन बदमाशों ने की फायरिंग, युवक घायल, तीनों फरार

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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सवाई माधोपुर| फायरिंग के बाद घायल युवक।
  • मानटाउन थाना के दौंदरी गांव का मामला

मानटाउन थाना क्षेत्र के दौंदरी गांव में बाइक सवार तीन युवकों ने एक युवक के पैर में गोली मार दी। घटना के बाद तीनों आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। वहीं घायल को परिजनों ने एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। फायरिंग की घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल है।

पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है तथा उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। फायरिंग की घटना में घायल युवक फिरोज के पिता अफसर अली ने बताया कि फिरोज बाजार जाने के लिए बाइक लेकर घर से निकला था। तभी रास्ते में एक बाइक पर सवार होकर आए शाहरुख, शौएब व मारूफ निवासीयान दौंदरी ने फिरोज की बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर रोक लिया। इसके बाद उसके पैर में गोली मार दी। इससे फिरोज घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मानटाउन थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस ने घायल के पर्चा बयान दर्ज किए। अभी तक फिरोज पर फायरिंग की घटना के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस जांच कर रही है।

आरोपियों की तलाश जारी
दौंदरी गांव में बाइक सवार तीन युवकों ने युवक फिरोज पर फायर कर दिया। इससे उसका पैर जख्मी हो गया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायल ने पर्चा बयान में शाहरुख, शौएब व मारुफ पर बिना किसी रंजिश के फायर करने की बात कही है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी की जा रही है।
-दौलत सिंह गुर्जर, थाना प्रभारी मानटाउन

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