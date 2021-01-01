पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बाघों का कुनबा बढ़ा:बाघिन टी-117 ‘बादली’ तीन माह के दो शावकों के साथ नजर आई

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • रणथम्भौर में बाघों का कुनबा बढ़ा, वन्यजीव प्रेमियों में खुशी

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघों का कुनबा बढ़ा है। बाघिन टी-92 की दूसरी बेटी टी-117 धोलपुर के सरमथुरा रेंज के रिचाड़ा वन क्षेत्र में तीन माह के दो शावकों के साथ नजर आई है। बाघिन व शावकों की सुरक्षा के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीना ने मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ट्रेकिंग टीम को लगातार बाघिन व उसके शावकों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पूर्व 23 जनवरी को बाघिन टी-117 की बहन (टी-92 की बेटी) टी-118 (वर्षा) दो शावकों के साथ जंगल में लगे ट्रैप कैमरे में दिखाई दी थी। कैलादेवी अभयारण्य मे रेंज कैलादेवी राहिर नाका के जंगलों मे साढ़े तीन साल की बाघिन टी-118 पहली बार शावकों के साथ नजर आई।बाघिन टी-117 बादली यंग टाइगर टी-116 के साथ कर रही थी विचरण: बाघिन टी-92 सुंदरी की दूसरी बेटी टी-117 (बादली) जो यंग टाइगर टी-116 के साथ धौलपुर के जंगलों में दस माह से विचरण कर रही थी। ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि जल्दी ही धौलपुर में भी शावकों की किलकारी गूंज सकती है और बाघिन टी-117 के शावकों के साथ नजर आने से यह संभावना सच हो गई। बाघिन के शावकों के साथ दिखाई देने से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। वहीं वन विभाग ने बाघिन व उसके शावकों की सुरक्षा बढ़ा दी है।^बाघिन टी-117 धोलपुर के सरमथुरा रेंज के रिचाड़ा वन क्षेत्र में तीन माह के दो शावकों के साथ दिखाई दी है। बाघिन व उसके शावकों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। रणथम्भौर के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि बाघों के विचरण क्षेत्र का विस्तार हो रहा है।- मोहनलाल मीना, चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन, राजस्थान

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser