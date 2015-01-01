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मीडिया से रूबरू:आज मीडिया से रूबरू होंगे एसीबी एडीजी एम.एन.दिनेश

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडीजी एम.एन.दिनेश शुक्रवार को जिला एसीबी कार्यालय में मीडिया से रूबरू होंगे। इस दौरान वे आमजन से भी मुलाकात कर समस्याएं सुनेंगे। एसीबी के डीएसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि एसीबी के एडीजी एम.एन.दिनेश प्रात: 11 बजे राजकीय आईटीआई के समीप स्थित एसीबी कार्यालय परिसर में मीडिया से रूबरू होंगे। इस दौरान वे आमजन से भी मुलाकात करेंगे।

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