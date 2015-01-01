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वन्यजीव देख गदगद हुए सैलानी:सैलानियों ने एक ही पारी व जोन में किए बाघ, बघेरा और भालू के दीदार

सवाई माधोपुर9 मिनट पहले
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सवाई माधोपुर| रणथंभौर जोन नंबर 2 में स्वच्छंद विचरण करता बाघ।
  • रणथम्भौर नेशनल पार्क के जोन दो का मामला

रणथम्भौर नेशनल पार्क के जोन दो में शुक्रवार को शाम की पारी में भ्रमण के लिए गए सैलानियों ने बाघ, बघेरा व भालू के दीदार किए।

एक ही जोन में एक ही पारी में तीनों वन्यजीवों को देख सैलानी गदगद हो गए। सैलानियों ने बाघ, बघेरा व भालू की स्वच्छंद विचरण करते हुए की तस्वीरें अपने कैमरों में कैद की। एक पारी में एक ही जोन में बाघ, बघेरा व भालू का देखा जाना अपने आप में दुर्लभ है। वन विभागीय सूत्रों के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते विदेशी फ्लाइटें बंद होने से इन दिनों देशी सैलानी ही रणथम्भौर में भ्रमण पर है। बाघों व अन्य वन्यजीवों की साइटिंग सैलानियों को आसानी से हो रही है। कई बाघिनें अपने शावकों के साथ रणथम्भौर में विचरण कर रही है। बाघिनों व उनके शावकों के दीदार भी सैलानियों को हो रहे हैं। लेकिन एक ही पारी में बाघ, बघेरा व भालू के दर्शन होना अपने आप में दुर्लभ है।

उक्त तीनों जानवरों की साइटिंग शुक्रवार को शाम की पारी में जोन नम्बर दो में भ्रमण के लिए गए सैलानियों को हुई। एक ही पारी में एक ही जोन में बाघ, बघेरा व भालू को देख सैलानी खासे गदगद हो गए। सैलानियों ने इस दुर्लभ क्षण को अपने कैमरों में यादगार स्वरूप कैद किया।

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