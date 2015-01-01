पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रशिक्षण:महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का दिया प्रशिक्षण

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बडौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (बडौदा आर.सेटी.) ने ग्राम बाढ मोहनपुर बामनवास में 10 दिवसीय अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। राजीविका द्वारा बनाए गए समूह की 25 महिलाओँ ने हैण्ड मेंड अगरबत्ती निर्माण कार्य सिखाया गया। कार्यक्रम में राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक हंसराज मीना, सरपंच सुरेखा देवी, एसबीआई बिछोछ के शाखा प्रबंधक दिनेश मीना, संस्थान के निदेशक रूप चन्द मीना उपस्थित थें। कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार हेतु ऋण संबंधित जानकारी प्रदान की गई।पूर्व की तरह मिले कर्मचारियों को बोनस सवाई माधोपुर| शिक्षक संघ सियाराम के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश सेजवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूर्व की तरह एक मुश्त बोनस का भुगतान किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार ने 25 प्रतिशत बोनस का नकद भुगतान व 75 प्रतिशत जीपीएफ की राशि कर्मचारियों समान खातों में जमा करने संबंधी आदेश से कर्मचारियों में नाराजगी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें