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दुर्घटना:पालिका के स्वागत गेट के पास दो बाइकों में भिड़ंत, तीसरी पर गिरी, दो की मौत, चार घायल

टोडाभीम (ग्रामीण)5 मिनट पहले
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टोडाभीम|चिकित्सालय परिसर में बिलखती मृतक भूपेंद्र की मां को संभालते परिजन।

नांगललाट गांव के पास पालिका के स्वागत गेट के पास तीन मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई और चार गंभीर घायल हो गए। दुर्घटना में मृतकों सहित घायलों को एक पिकअप से कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद वीरसिंह महावर (25) पुत्र धंसी महावर निवासी सुजानपुरा एवं मान्नोज ग्राम पंचायत के गांव महेन्द्रवाड़ा निवासी भूपेंद्र जाटव (27) पुत्र राधेश्याम जाटव को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में घायल द्रोपदी (50) पत्नी मोहन लाल सैनी निवासी तालचिड़ी व राधेश्याम जाटव (52) निवासी महिंद्र वाड़ा निवासी की गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। मोहन लाल (52) जाति माली निवासी ढंड चिड़ी थाना सलेमपुर व सोनू (20) जाति माली निवासी ढंड तालचिड़ी थाना सलेमपुर का कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पर चिकित्सालय पहुंचे थानाधिकारी मनोहरलाल मीना ने दोनों शवों को मुर्दाघर में रखवा दिया। थानाधिकारी मनोहरलाल मीना ने बताया कि मृतक भूपेंद्र अपने पिता राधेश्याम को टाइफाइड होने पर उसे उपचार के लिए हिंडौन लेकर गया था, वह हिण्डौन से अपने गांव महेन्द्रवाड़ा आ रहा था। मृतक वीरसिंह महावर अपने गांव से चुरपुरा अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था। मृतक वीरसिंह हरियाणा के फरीदाबाद में रहकर मजदूरी करता था।

दो बेटियों के सिर से उठा पिता का साया
मान्नोज ग्राम पंचायत के महेन्द्रवाड़ा निवासी मृतक भूपेंद्र जाटव के दो पुत्रियां हैं। भूपेंद्र मोहल्ले में किराने की दुकान चलकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था।

मां-बाप से छीना बुढ़ापे का सहारा
सुजानपुरा निवासी मृतक वीरसिंह अपने पिता का इकलौता पुत्र था। मृतक की एक वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। इस हादसे से मां-बाप से बुढ़ापे का सहारा छिन गया। रामवीर की मौत का समाचार सुनकर गांव में चूल्हे तक नहीं जले।

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