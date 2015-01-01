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संक्षिप्त पुनरीक्षण:मतदाता सूची में 21 तक जोड़े जा सकेंगे नाम

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 21 दिसम्बर तक आवेदन किया जा सकता है। 19 दिसम्बर को आयोजित होने वाली ग्राम सभा/वार्ड सभा का अब आयोजन नहीं होगा। कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूचियों में पात्र व्यक्तियों द्वारा नाम जुड़वाने, हटवाने अथवा संशोधन करवाने के लिए आवेदन पत्र 21 दिसम्बर तक बीएलओ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में अथवा मोबाइल एप/आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल पर किए जा सकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि आगामी 1 जनवरी को जिसकी आयु 18 साल या ज्यादा हो जाएगी, वह नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। इन प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण 11 जनवरी तक किया जाएगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी को किया जाएगा।

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