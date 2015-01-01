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बच्चों का हुआ टीकाकरण:मातृ, शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर महिलाओं व बच्चों का हुआ टीकाकरण

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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जिले में गुरूवार को मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया गया। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों पर जिले में बडी संख्या में गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान एएनएम, एलएचवी आशा सहयोगिनी और नर्सिंग स्टाफ ने सेवाएं दी।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि जिले के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाडी केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एमसीएचएन-डे पर टीकाकरण सत्रों का आयोजन कर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीके लगाए गए। साथ ही टीकाकरण सत्रों की जिला एवं ब्लॉक स्तर से प्रभावी मॉनिटरिंग की गई। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण गाइड लाईन की पालना करते हुए गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच के साथ बच्चों को टीकाकृत किया गया। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था, टीकाकरण, पोषण, संतुलित आहार, बच्चों का वजन लिया गया, समय पर एएनसी चेकअप करवाने संबंधी जानकारी दी गई।आयोजित किए गए सत्रों का जिला व खंड स्तरीय अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर ओडीके एप पर इंद्राज भी किया गया। साथ ही व्यवस्थाएं जांची गई व अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड संधारण की जांच भी की गई। सत्रों में जिन स्थानों पर कमियां पाई गई, उनमें सुधार के निर्देश दिए गए। सभी वैक्सीनेटर्स को प्लान के अनुसार समय पर सम्पूर्ण टीकाकरण करने के लिए पाबंद किया गया एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर साफ-सफाई एवं कोरोना माहमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने एवं पूरक पोषाहार व स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियां दी गई। आशाओं द्वारा की जाने वाली एचबीएनसी विजिट, ड्यू लिस्ट एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के रजिस्टरों की जांच कर रिकॉर्ड संधारण करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए।पूरा काम पूरा दाम योजना के तहत महिला मेटो का प्रशिक्षण आजखंडार|पंचायत समिति खंडार क्षेत्र की 32 ग्राम पंचायतों में महिला मेटों का प्रशिक्षण गुरूवार को होगा। इसके लिए बुधवार को ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति प्रशासन द्वारा आवश्यक सभी तैयारियों को अंतिमरूप दिया गया। वहीं कई सेंटरों पर स्वयं विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद बैरवा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए।पंचायत समिति खंडार के विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि मनरेगा में पूरा काम पूरा दाम योजना के तहत क्षेत्र में महिला मेटो का प्रशिक्षण गुरूवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगा।

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