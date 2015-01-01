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प्रशिक्षण:वैक्सीन के लिए प्रशिक्षण सम्पन्न

सवाई माधोपुर6 घंटे पहले
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भारत सरकार द्वारा प्रदेश में जल्द ही कोविड 19 वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। कोविड 19 वैक्सीन के प्रबंधन एवं सफल क्रियान्वयन के लिए गुरुवार को जिला स्तरीय आयोजन जूम मीटिंग के माध्यम से किया गया। इस दौरान कोविड 19 वैक्सीनेशन ऑपरेशनल गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तेजराम मीना ने की।प्रशिक्षण में कोविड 19 बीमारी एवं वैक्सीन, वैक्सीनेशन की प्लानिंग, सैशन लगाए जाने की रणनीति, कोल्डचैन, सुरक्षित वैक्सीनेशन और अपशिष्ट प्रबंधन, कोविन सॉफ्टवेयर की जानकारी दी गई। साथ ही काेविड सॉफ्टवेयर का संचालन, एईएफआई एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवोकेसी, मीडिया एंगेजमेंट और सोशल मीडिया, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में विस्तार से बताया गया। सीएमएचओ ने सभी को निर्देश दिए कि सभी कार्मिक कोविड वैक्सीनेशन के कार्य को पूरी मेहनत और सही प्रकार से करें। प्रशिक्षण जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश मीना, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुधीन्द्र शर्मा, जिला नोडल अधिकारी नवल किशोर अग्रवाल, के.के. गोस्वामी एए डब्ल्यूएचओ, आदित्य तोमर यूएनएफपीए ने दिया।

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