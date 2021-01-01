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आक्रोश:स्कूल कमरों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग, ग्रामीणों ने रुकवाया निर्माण कार्य

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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  • तारनपुर स्कूल में 38 लाख से कमरों के निर्माण से पहले ही पिल्लरों में आई दरारें

तारनपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में समग्र शिक्षा अभियान के तहत चार कमरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन संवेदक द्वारा निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग में ली जा रही है। जिसकी वजह से दीवार तथा पिल्लरों में दरारे आ गई है।ग्रामीणों का कहना है कि पिल्लर भवन का मुख्य स्तंभ होता है। पिल्लर में दरारे आने से सैकड़ों छात्र-छात्राओं की जिंदगी खतरे में हो सकती है। जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने बुधवार को स्कूल में पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया और मौके पर अधिकारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई। स्कूल के एसएमसी अध्यक्ष हेमराज मीणा, हुकमकेश मीना, भरत लाल मीणा व रामराज सहित ग्रामीणों ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत 38.25 लाख की लागत से तीन कमरे एवं एक पुस्तकालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करके निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग कर रहा है। जिसकी वजह से दीवारों में दरार आ गई। कमरों के निर्माण के दौरान पिल्लरों में निर्धारित मापदंड के अनुसार सीमेंट बजरी का उपयोग नहीं किया गया। एसएमसी की मीटिंग में भी कमरों के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का मुद्दा उठाया गया था। ग्रामीणों ने मीटिंग के बाद स्कूल में हो रहे कमरो के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर मौके कनिष्ठ अभियंता को बुलाकर दरारे आ रही दीवार व पिल्लरों को चिह्नित कर उन्हें तोड़कर दुबारा निर्माण करने मांग रखी थी। लेकिन ठेकेदार ने दरारे आई दीवारों को बिना तोड़े ही निर्माण कार्य जारी रखा। प्राचार्य की शिकायत पर बुधवार को ग्रामीण स्कूल में हो रहे निर्माण कार्यों का एक बार फिर निरीक्षण किया। स्थिति को यथावत देख ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। थोड़ी देर में सहायक अभियंता अरुण शर्मा भी मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को संतोषजनक जवाब देने की बजाय तूतडाके से बात कर मौके से चला गया। जिससे ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर निर्माण कार्य बंद करवा दिया। हालांकि बाद मे कनिष्ठ अभियंता संतोष कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य शुरू करवाने को लेकर ग्रामीणों से समझाइश की। इस दौरान ग्रामीणों ने कनिष्ठ अभियंता को दीवारों में आ रही दरारें एवं पिल्लर को पत्थरो से तोड़कर निर्माण कार्य की पोल खोली तो कनिष्ठ अभियंता ने निर्माण कार्य मापदंड के अनुसार नहीं होने की बात स्वीकार करते हुए दरारे आ रही दिवारो तोड़कर पुन र्निर्माण कार्य कराने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। लेकिन ग्रामीण दवार के साथ बनाए पिल्लरो को तोड़कर दोबारा निर्माण कार्य पर अडे रहे। ग्रामीणों से सहमति नहीं बनने पर कनिष्ठ अभियंता को वापिस लौटना पड़ा और कमरों का निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है।मीटिंग कर निर्माण कार्य के बारे में फैसला करेंगे^ कनिष्ठ अभियंता संतोष कुमार शर्मा का कहना है कि निर्माण कार्य पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्ण नहीं है। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की है लेकिन ग्रामीण सभी पिल्लरों को तोड़कर दोबारा निर्माण कार्य करवाने की बात पर अड़ गए हैं तथा 2 दिन बाद मीटिंग कर निर्माण कार्य को लेकर फैसला करेंगे उसके बाद निर्माण कार्य शुरू करवाया जा सकता है।कई बार घटिया निर्माण सामग्री के बारे में टोका^ स्कूल की प्राचार्य रामराज मीणा का कहना है कि संवेदक को पूर्व में कई बार घटिया निर्माण सामग्री को लेकर टोका है। लेकिन संवेदक मनमानी करते हुए घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर निर्माण कार्य करता रहा। गुणवत्तापूर्ण कार्य करने पर ही बिल पास करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

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