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जल संरक्षण:जल संरक्षण में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभाएं

सवाई माधोपुर5 घंटे पहले
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राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के अन्तर्गत ढील बांध सिंचाई परियोजना के लिए गठित जिला स्तरीय तकनीकी समर्थित दल की बैठक कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर योजना की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने इस परियोजना से संबंधित गतिविधियों के प्लान और क्रियान्वयन में जल उपयोक्ता संगम के अध्यक्ष, सदस्यों विशेषकर महिला सदस्यों को पूर्ण सक्रिय रखने के निर्देश दिए। बैठक में समिति के सदस्य सचिव एवं जल संसाधन विभाग के सवाईमाधोपुर खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता सुरेश भोपरिया भी उपस्थित रहे।पीपलवाडा सरपंच को मंच पर दिया स्थान: कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में जिला कलेक्टर ने नारी सशक्तिकरण को बढावा देते हुए पीपलवाड़ा (बौंली पंचायत समिति) की सरपंच कजोड़ी देवी मीणा को अपने पास की कुर्सी पर बैठाया। उन्होंने सरपंच से इस परियोजना के संबंध में चर्चा की तथा पंचायत की महिलाओं को जल सरंक्षण के फायदे समझाने तथा परियोजना क्रियान्वयन में भागीदार बनाने को कहा। जिला कलेक्टर द्वारा अपने पास कुर्सी पर बैठाने, मंच पर स्थान देने पर कजोड़ी देवी ने बताया कि यह नारी शक्ति को सम्मान का प्रतीक हैं।मित्रपुरा में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्तमित्रपुरा| पुलिस ने बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त की है। चौकी इंचार्ज सुरेश चौधरी ने बताया कि कुशलपुरा की तरफ से बजरी से भरकर घाटा नैनवाड़ी की तरफ आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चौकी में खड़ी की।

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