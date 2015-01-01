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खान में अवैध खनन:अवैध खनन के दौरान मलबे में दबने से एक घायल

सैंथल4 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत तीतरवाड़ा कला में खान में अवैध खनन करते समय मलबे में दबने से रामबास निवासी लहरी राम मीणा घायल हो गया।

मौके पर ग्रामीण व परिजनों ने पहुंचकर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जहां डॉक्टरों ने उसे जयपुर रैफर कर दिया। कानी खोर में चल रही अवैध पत्थर की खानों में बेरोकटोक ब्लास्ट कर अवैध खनन के कार्य को किया जा रहा है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस के एक घंटा लेट पहुंचने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। तीतरवाड़ा में अवैध खनन का कार्य धड़ल्ले से चलने के बाद भी खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से बिना किसी रोक-टोक के ट्रैक्टर चालक भी दिनदहाड़े रोड पर ट्रैक्टर को दौड़ा रहे हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद भी अवैध खनन कार्य पर रोक नहीं लग पा रही है। पूर्व में भी अवैध खनन से कई मौतें हो चुकी है।

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