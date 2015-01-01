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लापरवाही:ईसरदा व टापुर के गांव-ढाणियों में हैंडपंप खराब

शिवाड़एक घंटा पहले
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ग्राम पंचायत ईसरदा व टापुर के गांव-ढाणियों में पिछले दो माह से हेंडपंप खराब होने से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने हैंडपंपों को सुधरवाने के लिए कई बार विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत करवा दिया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

ग्रामीणों को मजबूरन दूरदराज के कुओं से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि खराब हैंडपंपों को सुधारने के लिए जब भी अधिकारियों व कर्मचारियों से बात की जाती है तो कभी टेंडर होने तो कभी सामान का अभाव बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पिछले दो माह से सोलपुर गांव की तीन, रायपुर का एक, एचेर गांव के दो व पिपल्या गांव का एक हेंडपंप खराब पड़ा हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से खराब हैंडपंपों को सुधरवाने की मांग की है।

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