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सिंचाई के लिए चला रहे मोटरें:ट्रांसफार्मर से घरेलू सप्लाई लाइन काट कर सिंचाई के लिए चला रहे मोटरें, कार्रवाई नहीं

शिवाड़3 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत सरसोप के समुद्रपुरा गांव में अवैध बिजली कनेक्शनों पर कार्यवाही नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि 50 उपभोक्ताओं को एक ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई की जाती है। गांव के कुछ लोग रात्रि के समय ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई की लाइन के तार हटाकर को अवैध कनेक्शन कर फसल की सिंचाई के लिए मोटर चलते हैं। ऐसे में पूरे गांव में रात्रि के समय अंधेरा छाया रहता है। अवैध कनेक्शनों करने वाले लोगों पर कार्यवाही करने के लिए निगम के अधिकारियों को लिखित व मौखिक में कई बार अवगत भी करवा दिया गया लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब भी अधिकारियों व कर्मचारियों से बात की जाती है तो कार्यवाही करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से ट्रांसफार्मर पर अवैध कनेक्शन करने वाले लोगों पर कार्यवाही करने की मांग की है।मक्खन मीणा व उसका साथी गिरफ्तारबौंली| पुलिस ने मक्खन लाल मीना व उसके एक साथी बबलू मीना निवासी काजी कुंडली को बुधवार रात को शान्तिभांग में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाद में उपजिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। जहां से दोनों को 50- हजार के जमानती मुचलकों पर रिहा कर दिया।

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