पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यकारिणी विस्तार:चुनाव संपन्न , बाबूलाल अध्यक्ष बने

सिकराय4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मेढ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज समिति के बुधवार को अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुए चुनावों में बाबूलाल सोनी को अध्यक्ष बनाया गया। दोपहर को जिला उपाध्यक्ष रूपनारायण सोनी की देखरेख में आयोजित चुनावों में उपाध्यक्ष रामगोपाल सोनी, मंत्री अशोक भंडारी, कोषाध्यक्ष अशोक सिकराय, संगठन मंत्री प्रकाश सोनी को बनाया गया। जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि 20 जिला प्रतिनिधियों के भी चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। इस दौरान आयोजित बैठक में समाज की एकजुटता एवं शिक्षा पर बल दिया गया। उन्होंने बताया कि नव कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser