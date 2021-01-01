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आधुनिक खेती:कृषि संगोष्ठी में आधुनिक खेती के बताए गुर

सूरौठ4 घंटे पहले
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कस्बे के राजीव गांधी सेवा केंद्र में कृषि विभाग की ओर से आत्मा योजना अंतर्गत एक दिवसीय किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि पर्यवेक्षक गुमान सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई संगोष्ठी में किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाए गए। कृषि पर्यवेक्षक गुमान सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। संगोष्ठी में किसानों के हित में सरकार की ओर से चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। संगोष्ठी में किसानों को आधुनिक खेती एवं जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संगोष्ठी में सहायक कृषि अधिकारी सहित कृषि अधिकारी मौजूद रहे।

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