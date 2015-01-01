पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जीवित प्रमाण पत्र:पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र के लिए अब कार्यस्थल के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर

तलावड़ा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में आप केंद्रीय पेंशनर अब अपना जीवन प्रमाण ऑनलाइन सबमिट करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अब कार्यस्थल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशनरों का रिटायरमेंट देश के अलग-अलग हिस्सों से होता है। उक्त कार्य स्थल से उनकी पेंशन स्वीकृत होती है। इसके लिए उन्हें हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। इसके लिए वह पहले बैंक से फार्म लेकर उसे कार्यस्थल पर ले जाते हैं। जहां उन्हें जीवन प्रमाण पत्र बना कर दिया जाता है। तब दिसंबर से पेंशन फिर शुरू होती है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया होने से पेंशनर्स को परेशानी नहीं होगी। नए नियम के के अनुसार पेंशनर को कार्यस्थल पर आने की जरूरत नहीं होगी। वह कहीं पर भी रहे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र कार्य स्थल पर पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार इस प्रमाण पत्र को विभागीय अधिकारी मान्य करेंगे। जो इस साल नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं वहां रोज ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कार्य हो रहे हैं। वृद्धावस्था में यदि पेंशनर्स बीमार है या किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं। वह भी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें