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मारपीट:मारपीट करने और डेढ़ लाख लूटने का केस दर्ज

टोडाभीम4 घंटे पहले
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क्षेत्र के गांव भैंसा निवासी एक युवक ने उसके साथ मारपीट कर गले से सोने की चेन तोड़ने व डेढ़ लाख रुपए लूटने का मामला दर्ज करवाया गया। थाना अधिकारी मनोहर लाल मीणा ने बताया कि इमरान निवासी भैंसा ने पुलिस को बताया कि चार अक्टूबर रात्रि करीब 11 बजे के आसपास वह अपने ही गांव में अपनी रिश्तेदारी में आयोजित एक शादी समारोह में से वापस अपने घर आ रहा था तो रास्ते में सादुल्ला ने सिर पर मुक्के से मारी और मारने के बाद प्रार्थी के गले से ढाई तोला सोने की चेन व प्रार्थी की जेब में रखे डेढ़ लाख रुपए बद नियत चोरी करें ले गया। मेरे द्वारा शोर मचाने पर कमरू, कासिम व जमील वहां आ गए और उनके आते ही उक्त आरोपी सोने की चेन व नकदी डेढ़ लाख रुपए लेकर भाग गया।

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