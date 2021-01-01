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शिक्षा पर दिया जोर:पद दंगल शिक्षा पर दिया जोर

टोडाभीम3 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत पदमपुरा के गांव का गज्जू पुरा में पिछले 2 दिन से चल रहे पद दंगल के रविवार समापन पर जिले के प्रगतिशील किसान नेता शिवदयाल मीना नांगलशेरपुर ने शिरकत की। मीना ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से भाईचारा और आपसी प्रेमभाव की भावना बढ़ती है ऐसे कaार्यक्रम होते रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारे सबसे पिछड़ेपन का कारण हमारी अशिक्षा है इसलिए प्रत्येक अभिभावक को चाहिए कि वह अपने बालकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाये। उन्होंने मंच के माध्यम से घोषणा की है कि अनुसूचित जनजाति का कोई भी छात्र छात्रा कक्षा 10 और 12 में 90 फीसदी से अधिक अंक हासिल करते है तो उनके द्वारा विद्यार्थियों के हौसला अफजाई हेतु पांच पांच हजार रूपये नगद पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे ।साथ ही मीणा ने कल कृषि काले कानूनों के विरोध व किसान आंदोलन के समर्थन मे सर्व समाज की मेहंदीपुर बालाजी मेंआयोजित होने वाली महापंचायत में क्षेत्र से अधिक से अधिक संख्याबल में पहुंचकर महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान किया है।

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