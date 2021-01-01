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कृषि प्रशिक्षण शिविर:मेरेडा में एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण शिविर

टोडाभीम5 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत करीरी के राजस्व गांव मेरेडा में सहायक कृषि अधिकारी जंतुराम मीणा के नेतृत्व में कृषि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। मीणा के द्वारा यहां मौजूद किसानों को मृदा परीक्षण करवाने सोयल हेल्थ कार्ड बनवाने तथा सोयल हेल्थ कार्ड के उपरांत अपनी खेती में खाद बीज का उपयोग करने की जानकारी यहां दी गई। शिविर में कृषि पर्यवेक्षक लक्ष्मी नारायण शर्मा ने कृषि उत्पादकता कृषि पर्यवेक्षक लोकेश कुमार जौल ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक मुकेश कुमार गुर्जर खेड़ी के द्वारा जैविक खेती के बारे में किसानों को सविस्तार जानकारी दी गई। आयोजित शिविर में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रथम विजेता राजाराम मेरेडा द्वितीय दितीय सुमन कुमारी तृतीय जगमोहन मीना रहे किसानों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर 50 किसानों ने भाग लिया ओमप्रकाश मीणा कालू कंडक्टर लोड़ा सा मनोज विजेंदर बृजलाल संपत रुमाली रमेश गुड्डी गली छोटी देवी आदि महिला पुरुषों ने भाग लिया।

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