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अवैध आरा मशीनें सीज:अवैध रूप से चल रही दो आरा मशीनें सीज

टोडाभीम3 घंटे पहले
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क्षेत्र में चल रही अवैध आरा मशीनों व अवैध खनन के विरुद्ध चलाये गए धरपकड़ अभियान के अंतर्गत वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा दो आरा मशीनों को सीज करने की कार्रवाई की गई। वन संरक्षक अजय चित्तौड़ा एवं सहायक वन संरक्षक गिर्राज मीणा के निर्देशन में वन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत वन कर्मियो ने रविवार को दो आरा मशीनों को सीज कर दिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोजकुमार शर्मा ने बताया कि टोडाभीम के पाला खालसा गांव में ब्रज मोहन जांगिड़ एवं विजय कुमार की आरा मशीन को सीज किया गया। वही बालघाट वनपाल मनीराम मीना ने बताया कि क्षेत्र के गांव मेरेड़ा के पहाड़ों से अवैध खनन कर पत्थर ले जाते पत्थरों से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने कीकार्रवाई की गई।

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