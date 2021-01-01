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पेयजल समस्या:भजेड़ा में पेयजल समस्या से जूझते ग्रामीण

टोडाभीम3 घंटे पहले
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क्षेत्र की ग्राम पंचायत भजेडा में वार्ड दो एवं वार्ड तीन के बाशिंदों को इस सर्दी के मौसम में भी गम्भीर पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव भजेड़ा निवासी विजेंद्र मीना ने बताया कि गांव में जलदाय विभाग के द्वारा गांव में पूर्व में करवाये गए बोरवैल के दो वर्ष पूर्व फैल हो जाने के बाद से ही ग्रामीणों के सामने पेयजल की गम्भीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को गांव की पेयजल समस्या से अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नही करवाया गया जिससे ग्रामीणों को गर्मी आने से पूर्व ही पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है।

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