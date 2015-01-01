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सीमाज्ञान कराने की मांग:स्कूल के खेल मैदान का सीमाज्ञान कराने की मांग

टोडारायसिंह5 घंटे पहले
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रामपुरा की राजकीय माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान का समीज्ञान कराने की मांग को लेकर गुरूवार को वहीं के देवराज गुर्जर की अगुआई में ग्रामीणों ने एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल को प्रार्थना पत्र सौंपा है। ग्राम रामपुरा पंचायत बोटूंदा में 21 सितंबर, 2016 में आयोजित राजस्व शिविर में खेल मैदान आवंटन किया गया था। लेकिन सीमाज्ञान नही करायागया। इस अवधि में कई बार तहसील कार्यालय व पंचायत से मांग की गई। लेकिन कार्यवाही नही हुई।

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