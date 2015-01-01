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एक ही फिजिशियन:डॉ. हसन एपीओ, अब टोडा में एक ही फिजिशियन

टोडारायसिंह2 दिन पहले
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विडंबना ही है कि टोडारायसिंह के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में सरकार रिक्त पदों की भर्ती करने के बजाय उल्टा लगे हुए डॉक्टरों को एक-एक यहां से ले जा रही है। रविवार को भी यहां के अस्पताल प्रभारी डॉ.सैयद इनाम उल हसन के जयपुर मुख्यालय के लिए एपीओ आदेश कर दिए गए है। इससे अब फिर से 50 बेड का अस्पताल एक ही चिकित्सक के भरोसे रह जाएगा। कहने को तो टोडारायसिंह का राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय 50 बेड का है। लेकिन सुविधा के नाम पर पीएचसी की तरह एक या दो डॉक्टर कार्यरत रहते है। अस्पताल में सरकार चिकित्सकों की नियुक्ति करने के बजाय यहां से यहां कार्यरत डॉक्टर को अन्यत्र ले जा रही है। हाल ही में यहां कार्यरत एक डॉक्टर अर्चना सिंह का तबादला कर दिया गया। इसके बाद डॉ.हसन को एपीओ कर दिया। अब यहां केवल एक फिजीशियन डॉ.श्याम सुंदर बैरवा व एक दंत रोग विशेषज्ञ नरेन्द्र भालोट रह रह गए है। इससे अब आम बीमारियों के लिए एक ही चिकित्सक डॉ.श्याम सुंदर रह जाएंगे।

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