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पालिका कर्मियों ने निकाली रैली:कोराेना से बचाव के लिए पालिका कर्मियों ने निकाली रैली

टोडारायसिंह4 घंटे पहले
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कोराना महामारी से बचाव हेतु शहर में जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष संतकुमार जैन की अगुआई में पालिका कार्मिकों ने रैली निकाल कर आमजन को जागरूक किया गया। इस अवसर पर किशन लाल गुर्जर कनिष्ठ सहायक, सिकंदर जमादार, नीतेश अग्रवाल सामुदायिक संगठक सहित महिलाओं द्वारा रैली आयोजित की गई। रैली पीपली चौराहे से एसबीआई चौराहे तक रैली निकाल कर मास्क वितरण किए तथा स्टीकर चस्पा किए है। इस दौरान व्यापारियों व नागरिकों को मास्क पहना कर व डिस्टेसिंग की पालना करने हेतु जागरूक किया।

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