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पंचायत चुनाव:आज से शुरू होंगे नामांकन, दोनों ही दलों ने अभी घोषित नहीं किए प्रत्याशी

टोडारायसिंह2 दिन पहले
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  • टोडारायसिंह पंचायत समिति में इस बार सामान्य महिला बनेगी प्रधान

पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए गुरुवार से उपखण्ड कार्यालय पर निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल को उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करवा सकेंगे। नामांकन सुबह 11 से अपरान्ह 3 बजे तक जमा होंगे। नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। टोडारायसिंह क्षेत्र में 31 ग्राम पंचायतों के कुल 94321 मतदाता है। इनमें 48251 पुरूष मतदाता एवं 46251 महिला मतदाता है। जिनके लिए 130 मतदान केन्द्र बनाए गए है। पंचायत समिति एवं जिला परिषद के चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। जगह जगह लोग उम्मीदवारों को लेकर चर्चा में मशगूल है। हालाकि अभी कांग्रेस व भाजपा व अन्य पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित नही किए है। इससे अभी टिकटों के लिए उम्मीदवारों की भागदौड जारी है। टोडारायसिंह पंचायत समिति के प्रधान हेतु सामान्य महिला सीट आरक्षित है। पिछली बार एसटी महिला प्रधान चुनी गई थी। पंचायत समिति सदस्य के लिए वार्ड 1 की ग्राम पंचायत संवारिया, उनियाराखुर्द, कुहाडाबुजुर्ग के लिए सीट सामान्य वर्ग है, वार्ड 2 की ग्राम पंचायत कुहाडाबुजुर्ग, दत्तोब, मांदोलाई के लिए सामान्य महिला, वार्ड 3 की ग्राम पंचायत मेहरू व पंवालिया के लिए अनुसूचित जाति, वार्ड 4 की ग्राम पंचायत मूंडिया व दाबडदुंबा के लिए अन्य पिछडा वर्ग महिला, वार्ड 5 की ग्राम पंचायत भांवता व लक्ष्मीपुरा में सामान्य, वार्ड 6 की ग्राम पंचायत भासू व थडोली में सामान्य महिला, वार्ड 7 की ग्राम पंचायत बोटूंदा व कंवरावास में अन्य पिछला वर्ग, वार्ड 8 की ग्राम पंचायत बस्सी, गणेती, खरेडा में अन्य पिछडा वर्ग, वार्ड 9 की ग्राम पंचायत खरेडा, मोरभाटियान, गणेती में अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 10 की ग्राम पंचायत मोरभाटियान के मोडियाला, छाणबाससूर्या, बरवास, गणेती, खरेडा में सामान्य महिला, वार्ड 11 की ग्राम पंचायत इंदोकिया, लांबाकला, बरवास में सामान्य, वार्ड 12 की ग्राम पंचायत गोपालपुरा, बासेडा, लांबाकला में सामान्य महिला, वार्ड 13 की ग्राम पंचायत हमीरपुर व अलियारी में सामान्य, वार्ड 14 की ग्राम पंचायत बावडी व कूकड में अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड 15 की ग्राम पंचायत मोर व रिण्डल्यारामपुरा में अनुसूति जाति सीट आरक्षित है।
उनियारा में दिनभर रही आवेदन के लिए भीड़
उनियारा| उनियारा तहसील में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के आवेदन के लिए भीड़ उमड़ी। मंगलवार को जैन नसिया उनियारा में विधायक हरिश मीणा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। जिस बैठक में उनियारा तहसील के कई समर्थक अपने प्रत्याशी के लिए टिकट की मांग करते हुए विधायक को अपना समर्थन दिया। विधायक हरिश मीणा ने कहा कि टिकट लेने वाला व्यक्ति साफ छवि वाले होना चाहिए एवं वह जीत कर पंचायत समिति मैं कांग्रेस का प्रधान बनाएं। उन्होंने कहा कि टिकट विधायक नहीं देता है एवं गठित समिति सदस्य की सिफारिश करने के बाद सही प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। विधायक मीणा ने कहा कि टिकट जिताऊ कोई दिया जाएगा किससे की कांग्रेस का प्रधान पंचायत समिति की कुर्सी में बैठ सकें।विधायक मीणा ब्लॉक अध्यक्ष एमलईक खान, और ब्लॉक अध्यक्ष परसराम मीणा, काशीराम चौधरी, अमान मियां यह समिति का गठन किया गया। समिति ने आने वाले आवेदनों को उनके समर्थकों के साथ लिया।

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