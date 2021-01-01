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पल्स पोलियो टीकाकरण:बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई

टोडारायसिंह7 घंटे पहले
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पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत रविवार को 5 वर्ष से छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। जिसका चिकित्सा प्रभारी डॉ.सैयद इमानुअल हसन व डॉ श्याम सुंदर बैरवा ने राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के बूथ पर बच्चों को पोलियों की खुराक पिलाकर शुभारम्भ किया। पालियों की खुराक पिलाने के लिए शहर में 20 बूथ बनाए गए। सोमवार व मंगलवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा डोर टू डोर जाकर बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाई जाएगी। इसके लिए क्षेत्र में कुल 20 टीमों का गठन किया गया है। डॉ. इनामुल हसन ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमानित 4687 बच्चों को पोलियो खुराख पिलाने का लक्ष्य है।

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