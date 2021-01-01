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प्रतियोगिता का परिणाम घोषित:प्रकृति की पाती मानव के नाम प्रतियोगिता का परिणाम घोषित

टोडारायसिंह5 घंटे पहले
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साहित्य मंच टोडारायसिंह के तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित की गई प्रकृति की पाती मानव के नाम प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें 91 स्कूली बच्चों से दादा, दादी-नाना, नानी की यादों के नाम पत्र लिखवाए गए। विजेता छात्र-छात्राओं को नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। साहित्य मंच संयोजक शिवराज कुर्मी, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद विजयवर्गीय ने बताया कि प्रकृति की पाती मानव के नाम अखिल भारतीय पाती लेखन प्रतियोगिता जूनियर एवं सीनियर दो वर्गों में आयोजित करवायी गई थी। जूनियर वर्ग में कुल 25 पत्र प्राप्त हुए थे। पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर प्रथम तीन स्थान पर रहे प्रतिभागी अर्जुन गौड़ कक्षा 8 व कल्पना नाथावत कक्षा 10 श्री दिगंबर जैन टोडारायसिंह तथा निखिल गौतम कक्षा 9 केन्द्रीय विद्यालय टोंक है। जिन्हें 5100, 3100 व 2100 रुपए की राशि दादू पर्यावरण संस्थान, रानीपुरा टोंक के द्वारा समारोह मेंप्रमाण पत्र के साथ देकर सम्मानित किया जाएगा।

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