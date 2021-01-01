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बीमार चिकित्सा व्यवस्था:टोडा : ऑपरेशन के लिए करना पड़ता है 45 किमी का सफर

टोडारायसिंह5 घंटे पहले
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  • धूल फांक रहे है ऑपरेशन थियेटर के उपकरण, 10 साल का सर्जन का पद खाली

उपखण्ड मुख्यालय टोडारायसिंह के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सर्जन डॉक्टर का पद गत 10 साल से रिक्त होने से ऑपरेशन थियेटर के ताला लगा है। वहीं स्त्री-रोग विशेषज्ञ का अभाव बना होने से प्रसव कार्य एएनएम के भरोसे है। सरकार द्वारा टोडा के अस्पताल की अनदेखी के चलते यहां के लोगों को चिकित्सा संबंधी अभी तक राहत नहीं मिलने से मायूसी है।राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आज से नही वर्षों से उपेक्षा की जा रही है। किसी भी सरकार ने यहां के अस्पताल को गंभीरता से नही लिया है। खास कर यहां सर्जन व महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नही होने से लोग काफी आहत है। हालात यह है कि अस्पताल में तीन चार डॉक्टर से ही काम चलाया जा रहा है। जबकि अस्पताल में उपखण्ड की 31 ग्राम पंचायतों व टोडारायसिंह शहर के करीब 300-400 मरीज उपचार के लिए रोज आते है। डॉक्टरों के अभाव में उन्हें जयपुर या टोंक रेफर होना पड़ता है। दस साल से सर्जन चिकित्सक का पद रिक्त चल रहा है। इससे छोटे-बडे ऑपरेशन के लिए भी लोगों को टोंक, जयपुर सहित अन्य शहरों में जाकर मंहगा उपचार करवाना पड़ता है। महिला गाइनिक नही लगाने से महिलाओं के लिए सबसे बडी पीड़ा बनी हुई है। खास कर महिलाओं को प्रसव में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालात यह है कि यहां विशेषज्ञ के नाम पर केवल एक एमडी डॉ.श्याम सुंदर बैरवा, डॉ.इमानुअल हसन, दंतरोग विशेषज्ञ डॉ.नरेन्द्र भालोट है। पर्याप्त चिकित्सकों के अभाव में मरीजों को उपचार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है।50 बेड की मंजूरी फिरभी 30 बेडयहां के अस्पताल को 30 से 50 बेड की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बावजूद अस्पताल में केवल 30 बेड है। नए सृजित 20 बेड अभी तक नही आए है। इससे मौसमी बीमारियों के सीजन में एक बेड पर दो-दो मरीजों को उपचार करना पडता है।

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