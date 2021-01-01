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नगरपालिका चुनाव की मतगणतना:टोडा : भाजपा ने जीत का फिर फहराया परचम

टोडारायसिंह7 घंटे पहले
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  • 25 वार्डों में से 14 पर जमाया कब्जा, दो पूर्व पालिका अध्यक्षों में से एक हारे

शहर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरा नंबर 3 में रविवार को नगरपालिका चुनाव की मतगणतना में कुल 25 वार्डो मेसे भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें जीत कर पूर्ण बहुमत से परचम पहरा दिया है। वहीं कांग्रेस ने 5 सीटों पर तथा 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कराई है। इससे अब भाजपा का बोर्ड बनना तय है। सीनियर स्कूल में निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम रूबी अंसार ने पंचायत समिति सभागार में निर्धारित समय पर सुबह 9 बजे चार टेबिलों पर 9 चक्र में मतगणना एजेंट व निर्वाचन अभिकर्ता के समक्ष ईवीएम मशीनों में बंद मतों की मतगणना करवाई गई। कुल 25 वार्डों के लिए हुए मतदान में पार्षद के लिए 83 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इनमें भाजपा से 23 उम्मीदवार, कांग्रेस से 25 उम्मीदवार, 36 अन्य प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनमें वार्ड नंबर 13 के भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद चावला पहले ही निर्वाचित हो गए थे। चुनाव परिणाम में कुल 25 वार्डों मेसे से भारतीय जनता पार्टी के 14 उम्मीदवार, कांग्रेस के 5 उम्मीदवार व 6 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए है। चुनाव परिणाम सुनने के लिए कस्बे के सैकड़ों नागरिक सीनियर स्कूल के बाहर सडक के दोनों ओर बेरिकेट्स के पास जमे हुए थे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की माकुल व्यवस्था थी। सड़क के दोनों ओर बैरिकेट्स लगाए हुए थे। प्रत्याशियों की जीत के समाचार सुनते ही समर्थक ढोल नंगाड़े के साथ नाचते गाते व आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतकुमार जैन व भाजपा शहर अध्यक्ष अनिल भारद्वाज के भाजपा कार्यकर्ता व समर्थकों हुजुम मोदी धर्मशाला से बाजार में जयकारे लगाते हुए जुलूश निकाला। जहां जगह जगह फूल मालाओं से नागरिकों ने स्वागत किया।सबसे बड़ी जीत व हारपालिका चुनाव में भाग्य आजमा रहे दो पूर्व पालिका अध्यक्ष संतकुमार जैन विजयी हुए है जो भाजपा के लिए बडी जीत है। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष रामदयाल सुवालका 13 मतों से परास्त हो गए जोकि कांग्रेस की बडी हार है। वहीं कांग्रेस के ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जहुरूद्दीन को भी दुबारा हार का सामना करना पडा है। जिनको निर्दलीय उम्मीदवार दिग्गज इस्लाम मोहम्मद ने 24 मतों से शिकस्त दी है।ससुर व बहू जीतेपालिका चुनाव में वार्ड नंबर 21 से भाजपा के प्रत्याशी संतकुमार जैन व उनकी पुत्र वधू नीलू जैन वार्ड नंबर 19 से चुनाव जीत गए है। भाजपा की दो सीटें निकाल लेने से संतकुमार जैन का भाजपा पार्टी में ओहदा बडा हो गया है तथा दोनों मेसे एक को पालिका उपाध्यक्ष की सीट मिल सकती है।लगातार पांचवीं बार जीतनिर्दलीय उम्मीदवार इस्लाम मोहम्मद लगातार पांचवीं बार जीत दर्ज करवाने वाले पहले पार्षद बन गए है। जबकि भाजपा से चुनाव जीती रमा गौड़ ने तीसरी बार चुनाव जीत लिया है। दो बार उनके पति मोहन गौड़ भी चुनाव जीत चुके है।

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