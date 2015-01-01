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पेट्रोल पंप का शुभारंभ:टोडा में वर्धमान फीलिंग स्टेशन टोडा में वर्धमान फीलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप का शुभारंभ

टोडारायसिंह4 घंटे पहले
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शहर में नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार जैन व समाजसेवी जगन्नाथ प्रसाद मोदी के सौजन्य से डोई पैलेस के समीप केकड़ी रोड पर वर्धमान फीलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ। जिसका विधायक ने पूजा के साथ उद्घाटन किया। इससे पूर्व आचार्य आत्माराम गुर्जी ने मंत्रोच्चार पूर्वक पम्प की पूजा करवाई। इस नवीन पेट्रोल पंप के खुलने से शहर में नजदीक पेट्रोल व डीजल की सुविधा मिल सकेगी। जहां पर भारत पेट्रोलियम काॅर्पोरेशन का पेट्रोल व डीजल 24 घंटे उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष संतकुमार जैन, समाज सेवी जगन्नाथ मोदी, पदम चंद जैन, पूर्व डीआर रामचंद्र गुर्जर, भाजपा देहात अध्यक्ष गोपाल सिंह, मोर मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर, पालिका उपाध्यक्ष रामनिवास सैनी, जगदीश शर्मा सहित समाज के कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे।

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